"У нас дуже багатьом хлопцям – 35-36 років. Ребенку, Сапаю, Чеснакову – 33. У нас весь захист – клуб "Кому за 30". У футболі вічних не буває. Футболісти ще пограють, у кого скільки сили. Хтось до 35-ти, а хтось у 30 закінчує.

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Ми в паспорт не дивимося, головне, щоб футболіст викладався, приносив користь. Ми намагаємося вичавити з молодих, якщо не сьогодні, то завтра хоча б. Якщо хоча б один з п'яти або дев'яти, яких ми хотіли брати на збори, заграє – це вже буде добре. Нам вже нікого шукати не треба буде, у нас своїх вихованці", – поділився Максимов у коментарі Футбольному формату.

До слова, Ворскла посідає п'яте місце у чемпіонаті України, маючи в активі 20 очок.

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