Вингер Ньюкасла Энтони Гордон может сменить летом клубную прописку и перебраться в Ливерпуль.

"Сорокам" необходимо продать нескольких своих лучших игроков, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей.

Экс-хавбек Ливерпуля уходит от Де Дзерби ради семьи – он раскрыл дальнейшие планы

Как сообщает Daily Express, Ливерпуль рассматривает вариант с трансфером Энтони Гордона. Вингер за сезон стал одним из лидеров Ньюкасла и, конечно, что "сороки" попытаются его удержать в своей команде. Ливерпулю придется выложить около 100 млн фунтов, чтобы убедить клуб отпустить игрока.

Напомним, Энтони Гордон присоединился к Ньюкаслу в 2023 году, перейдя из Эвертона за 45 млн фунтов. Всего он провел за "сорок" 47 матчей во всех турнирах. В его активе 11 голов и 11 результативных передач.

Энтони Гордон был частью сборной Англии U-21, которая одержала победу на молодежном Евро-2023. Ожидается, что Гарет Саутгейт вызовет вингера на Евро-2024.

Love your enemy