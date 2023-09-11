Первым вариантом для днепрян был иностранный тренер. СК Днепр-1 рассматривал кандидатуры испанских специалистов, в частности, Гонсало Гарсии, но тот отказался из-за страха войны в Украине, сообщает Бурбас в своем Telegram-канале.

Максимов подтвердил переговоры с СК Днепр-1: "Остались нюансы"

Из-за этого, а также из-за возвращения СК Днепр-1 в Днепр, приглашение иностранца стало нереальным. Вице-чемпион Украины хотел пригласить Дмитрия Михайленко, который тренировал клуб 3 года назад, но специалист отказался.

Заметим, что главным претендентом на должность наставника СК Днепр-1 является Юрий Максимов, который работает во второлиговом Звягеле. Тренер уже подтвердил наличие переговоров.

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