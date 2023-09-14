СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Юрія Максимова на посаду наставника.

Володар "Золотого бутса" УПЛ офіційно замінив Максимова на чолі Звягеля

Контракт з фахівцем розрахований на 2 роки. Додамо, що Максимов був аж третім вибором для дніпрян, які розглядали іспанського тренера Гонсало Гарсію та Дмитра Михайленка на цю посаду.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи 54-річного Максимова був друголіговий Звягель. Юрій Вільйович відомий своєю роботою з такими клубами як Оболонь, Кривбас, донецький Металург та Ворскла.

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