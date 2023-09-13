Звягель недолго искал замену ушедшему на повышение в СК Днепр-1 Юрию Максимову.

Клуб Второй лиги официально объявил о назначении Сергея Шищенко главным тренером. Новый наставник начнет работу уже 14 сентября, хотя штаб пока в процессе формирования.

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Звягелю пришлось искать замену Юрию Максимову, получившему приглашение от СК Днепр-1. Житомирцы решили воспользоваться тесными связями с Полесьем, где Шищенко тренировал команду U-19. Игровая карьера 47-летнего специалиста была успешной – 363 матча в элите украинского футбола и звание лучшего бомбардира в сезоне 2001/02.

Добавим, что Максимов оставил Звягель на четвертой строчке Второй лиги. Шищенко должен дебютировать 17 сентября матчем против Реал Фармы.

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