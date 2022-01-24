"Задача – чтобы никто не получил травмы перед сезоном. У нас на сборах 5 человек травмированы. Бацула приехал с проблемой. У Владимира Чеснакова подозрение на мениск, что операцию нужно делать. Скляру три недели ничего делать нельзя.

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Сейчас для собрания отличные условия. В Украине лежит снег, а там (в Турции – прим.) хорошая погода. Есть хорошие поля, есть с кем провести спарринги. Никто футболистов не дергает: ни жены, ни дети. Так что можно нормально проводить работу", – отметил Максимов в комментарии телеканалу Футбол.

Добавим, что Ворскла с 33 очками занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от четвертой звезды на 3 пункта.

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