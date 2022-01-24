"Завдання – щоб ніхто не отримав травми перед сезоном. У нас на зборах 5 осіб травмованих. Бацула приїхав із проблемою. У Володимира Чеснакова підозра на меніск, що операцію треба робити. Скляру три тижні нічого робити не можна.

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Нині для зборів чудові умови. В Україні лежить сніг, а там (у Туреччині – прим.) хороша погода. Є хороші поля, є з ким провести спаринги. Ніхто футболістів не смикає: ні дружини, ні діти. Тож можна нормально проводити роботу", – зазначив Максимов у коментарі телеканалу Футбол.

Додамо, що Ворскла з 33 очками посідає 5 місце у турнірній таблиці, відстаючи від четвертої Зорі на 3 пункти.

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