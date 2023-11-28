– С чем была связана замена Филиппова?

– У него достаточно серьезная травма. Ему наступили на голеностоп. Будем делать МРТ, и главное, чтобы хотя бы перелома не было. Потому мы и произвели замену, выпустив Танчика, а Филиппов уже не мог играть.

Парад шедевров и суперджокер в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Черноморец – 5:2

– С чем вы можете связать неубедительную игру команды при счете 3:1?

– Черноморец – это тоже очень хорошая команда. Там защитники хорошо мячом владеют и один в один хорошо играют, не боятся начинать атаку. При счете 3:1 мы пытались контролировать мяч, но пропустили, и была какая-то суматоха. Это все составляющая футбола. Динамо выигрывало у Полесья 2:1, но киевляне проиграли 2:3. Мы тоже опасались, чтобы не довести до этого.

– Команда финишировала на первом месте по итогам первого круга, но раньше команды из Днепра уже не раз были первыми на экваторе, а затем опускались ниже. Есть у вас какой-то рецепт, как провести весну, чтобы остаться первыми по итогам всего чемпионата?

– Во-первых, у нас в этом году еще две игры – это будет начало второго круга. Мы на каждую игру выходим и играем. Как там будет дальше – покажет время, – цитирует Максимова пресс-служба СК Днепр-1.

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