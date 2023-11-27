СК Днепр-1 подходил к домашке с Черноморцем в роли фаворита. В случае победы подопечные Юрия Максимова вернули бы единоличное лидерство в УПЛ, в то время как одесситы рисковали потерпеть третье поражение подряд. Статистически днепровцы превосходили соперника, но это было преимущество сугубо на бумаге – в реальности команда Романа Григорчука оставалась очень опасной.

Надежд "морякам" добавляло возвращение Путри и Иеде в старт, но и без потерь не обошлось. Из-за повреждения игру пропускал центрбек Ермаков, которому не нашлось прямой замены (Гучек был дисквалифицирован) – в оборону пришлось опустить опорника Васильева. Это открыло путь в основу для Авагимяна. СК Днепр-1, в свою очередь, выставил максимально боевой состав.

Уже на 2-й минуте кадровые изменения Черноморца могли принести результат. Путря получил передачу на ход и пробивал с правого края штрафной, пробив в ближний угол. Волынец парировал, а лайнсвумен заметила офсайд. Вообще, в самом начале встречи днепровцы несколько нервничали на своей трети.

Но это продолжалось недолго. СК Днепр-1 оперативно захватил инициативу, едва не открыв счет на 10-й минуте в результате смещения Гуцуляка с правого фланга. Алексей крутил в дальний угол, однако мяч разминулся со штангой. Еще через минуту с линии полукруга стрелял Рубчинский (неточно), а уже на 16-й "спортклубовцы" вышли вперед.

Гол оказался простым, но крутым. Адамюк максимально своевременно, сильно и точно бросил аут на правый угол вратарской. Филиппов же принял мяч, поставил корпус, развернулся вокруг защитника и пробил в дальний угол – 1:0! Впрочем, довольно быстро Черноморец восстановил статус-кво.

На 21-й минуте Сарапий срезал Авагимяна в районе линии полукруга. Екатерина Монзуль показала желтую карточку и назначила штрафной, а сам пострадавший пошел пробивать. Артур со стандарта выстрелил в правую девятку – без шансов для стенки и Волынца. 1:1!

Впрочем, всего через четыре минуты он превратился в антигероя Черноморца, получив прямую красную карточку. Вопросов к ней быть не может – Авагимян совершил фол последней надежды, сбив Пихаленка. "Моряки" оказались в меньшинстве.

После этого на поле осталась только одна команда. СК Днепр-1 доминировал. На перерыв команда отправилась при 12 ударах по воротам, 6 раз попав в створ. Что наиболее важно, хозяева не просто били, а создавали реальные моменты. Не хватало только реализации.

На 28-й минуте Леднев со штрафного закрутил мяч под перекладину (Варакута парировал), а на 34-й Бабенко дали нанести удар с линии полукруга. Варакута отбил перед собой, а добивание от Пихаленка накрыли. На 39-й же Филиппов замыкал подачу Пихаленка ударом головой с близкого расстояния, однако и здесь Варакута спас Одессу. В конце концов, отдыхать команды отправились при ничейном счете.

На второй тайм Филиппов почему-то не вышел. Вместо него на поле появился Танчик. В игре же ничего не изменилось – уже через минуту после возобновления игры Гуцуляк замыкал навес (в руки Варакуте), а на 49-й СК Днепр-1 таки забил второй гол. Героем стал Адамюк, который обыгрался с Гуцуляком в стеночку и неожиданно бахнул метров с 22-х. Точно в дальний нижний угол – 2:1!

После этого Гуцуляк запорол еще одно замыкание подачи, за что едва не прилетело наказание. На 57-й минуте Брагару выполнил пас в район линии штрафной на Кузыка, а тот неожиданно пробросил мяч мимо всех защитников и влетел на левый край. Осталось только переиграть Волынца, однако угол оказался слишком острым.

Игроки СК Днепр-1 намек поняли, сразу забив третий гол. Свое появление на поле оправдал Танчик, который открылся под проникающий пас Пихаленка и с левой половины штрафной прострелил вдоль ворот. Леднев занес мяч в пустые ворота – 3:1! Казалось, что интрига умерла. Слишком уж мощно выглядел футбол хозяев при игре 11 на 10.

Тем более, что на 62-й минуте Леднев мог и разгром устроить, открывшись на левом краю штрафной. Гостей снова спас Варакута. Похоже, "спортклубовцы" и сами поверили в невозможность проиграть – вот только одесситы не собирались капитулировать. Оказавшись в ситуации, когда терять уже нечего, Черноморец начал создавать топ-моменты.

Так, на 67-й минуте прессинг "моряков" вылился в ошибку Волынца при передаче, однако Брагару не смог за это наказать. Еще через минуту Штогрин влетел на левый край штрафной и покатил под удар Иеде, а тот метров с 13-ти пробил мимо дальнего угла. На 73-й он же замкнул навес от Бадибанги – выше ворот. На 74-й же Брагару едва не вывел Бадибангу один на один – в последний момент Сарапий выбил мяч из-под ног Зиги.

В конце концов, на 76-й минуте Черноморец вернулся в игру, раскатав красивую комбинацию с участием Путри, Бадибанги и Кузыка. Орест завершил ее выстрелом с линии штрафной – 3:2!

Юрию Максимову пришлось на это реагировать, усиливая оборону Кравцом (Леднева сняли с пробега). Также под контратаки вместо Пихаленка выпустили Витинью.

К сожалению, Черноморец камбэк не потянул. Ни одного момента у ворот днепровцев в последние 18 минут они не создали, а в эндшпиле встречи уставшие гости еще и начали обрезаться на своей половине. Так, на 86-й минуте Салюк выкатил пас в ноги Танчику, однако Владимир с левого края штрафной пробил над воротами.

На 90-й же Танчик не простил. Отобрав мяч у Брагару в центре поля, он влетел на правый край и мощно пробил в ближний – 4:2! На 90+2 же Васильев отдал мяч Мирошниченко, а тот с дальней дистанции закрутил в правую девятку – 5:2! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

СК Днепр-1 набирает 33 очка и возвращает единоличное лидерство в чемпионате Украины. Черноморец же с 19 зачетными баллами в активе остается девятым.

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