– З чим була пов’язана заміна Філіппова?

– У нього досить серйозна травма. Йому наступили на гомілкостоп. Будемо робити МРТ і головне, щоб хоча б перелому не було. Тому ми і зробили заміну, випустивши Танчика, а Філіппов вже не міг грати.

Парад шедеврів і суперджокер у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Чорноморець – 5:2

– З чим ви можете пов’язати непереконливу гру команди за рахунку 3:1?

– Чорноморець – це теж дуже гарна команда. Там захисники добре м’ячом володіють і один в один гарно грають, не бояться розпочинати атаку. За рахунку 3:1 ми намагалися контролювали м’яч, але пропустили, і була якась метушня. Це все складова футболу. Динамо вигравало у Полісся 2:1, але кияни програли 2:3. Ми теж побоювалися, щоб не довести до цього.

– Команда фінішувала на першому місці за підсумками першого кола, але раніше команди з Дніпра вже не раз були першими на екваторі, а потім опускалися нижче. Є у вас якийсь рецепт, як провести весну, щоб залишитись першими за підсумками всього чемпіонату?

– По-перше, у нас у цьому році ще дві гри – це буде початок другого кола. Ми на кожну гру виходимо і граємо. Як там буде далі – покаже час, – цитує Максимова прес-служба СК Дніпро-1.

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