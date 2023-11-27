Соперники обменялись голами до середины первого тайма. Филиппов воспользовался аутом Адамюка, на что Авагимян ответил отличным ударом со штрафного (хотя в сетку мяч залетел от спины Волынца). Через 4 минуты автор гола Черноморца получил прямую красную за фол последней надежды.

СК Днепр-1 разгромил Черноморец, вернув лидерство в УПЛ – "моряки" в меньшинстве проиграли в третий раз подряд

Героем второй половины стал Танчик, вынужденно заменивший Филиппова. Джокер СК Днепр-1 ассистировал Ледневу и забил сам. Между этими голами "втиснулся" Кузык, но интрига не возродилась. Мирошниченко эффектным ударом в девятку установил окончательные 5:2.