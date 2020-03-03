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Максимов: Был уверен, что Ворскла победит и Динамо, и Шахтер

09:45 95 Читати українською
Максимов: Был уверен, что Ворскла победит и Динамо, и Шахтер
Юрий Максимов / фото: Ворскла

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал о последних играх команды в матчах чемпионата Украины против киевского Динамо (1:2) и Шахтера (1:0).

30’ Руслан Степанюк
84’ Александр Скляр
 
30’ Руслан Степанюк
84’ Александр Скляр

"Перед матчем с Шахтером сказал ребятам, что если так будут приходить зрители, как пришли сегодня, то это совсем другое дело. Когда приходят двести человек и кричат ​​совсем по-другому... Болельщика не обманешь. Если команда проигрывает, но при этом старается, то он придет и на следующую игру.

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Ворскла стала более агрессивной? Дело в том, что я сам прошел такую ​​школу, где нельзя было ноги убирать, и так играть с первой до последней минуты. Футбол и славится такой борьбой. Так и стараемся играть с первой до последней минуты. Кроме того, отмечу, что физически футболисты добавили, выдерживаем по такому полю весь матч. При этом, у нас нет звезд. Пытаемся выжать максимум из тех, кто есть.

Поверьте, я всегда верю, что мы кого-то обыграем. И Динамо был уверен, что обыграем, и Шахтер. Когда тренер верит в команду, то и команда поверит в себя. Перед матчем с Шахтером так и сказал, что победим. Только нужно в это верить, бежать туда и забивать", – сказал Максимов в эфире программы "Футбольный формат".

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Ворскла - Шахтер Ворскла Ворскла Юрий Максимов Юрий Максимов
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