Максимов: Був упевнений, що Ворскла переможе і Динамо, і Шахтар

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов розповів про останні ігри команди в матчах чемпіонату України проти київського Динамо (1:2) і Шахтаря (1:0).

"Перед з Шахтарем сказав хлопцям, що якщо так будуть приходити глядачі, як прийшли сьогодні, то це зовсім інша справа. Коли приходять двісті осіб і кричать зовсім по-іншому... Вболівальника не обдуриш. Якщо команда програє, але при цьому старається, то він прийде і на наступну гру.

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Ворскла стала більш агресивною? Справа в тому, що я сам пройшов таку школу, де не можна було ноги прибирати, і так грати з першої до останньої хвилини. Футбол і славиться такою боротьбою. Так і намагаємося грати з першої до останньої хвилини. Крім того, зазначу, що фізично футболісти додали, витримуємо по такому полю весь матч. При цьому, у нас немає зірок. Намагаємося витиснути максимум з тих, хто є.

Повірте, я завжди вірю, що ми когось обіграємо. І Динамо був упевнений, що обіграємо, і Шахтар. Коли тренер вірить в команду, то і команда повірить в себе. Перед матчем з Шахтарем так і сказав, що переможемо. Тільки потрібно в це вірити, бігти туди і забивати", – сказав Максимов в ефірі програми "Футбольний формат".

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