"Зачастую мы просматриваем 6-7 матчей соперника. Лично я видел 3 полные поединки Маккаби. Понимаю, что каждый соперник в еврокубках все сильнее и сильнее. Маккаби точно не отстает от них. В последних 7 матчах они одержали 6 побед и один матч сыграли вничью.

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По схеме 4-2-3-1 они прекрасно работают как в защите, так и в нападении. Команда все атаки проводит терпеливо, качественно их завершает. Они являются сложными для нас, нам надо серьезно подготовиться, чтобы достойно сыграть.

Когда сможем увидеть Исмаили в игре? Я бы хотел вам дать точный ответ, но не могу. Он находится в процессе интеграции, который может занять как несколько дней, так и несколько недель. Исмаили чувствует дискомфорт. Мы должны быть осторожными с ним, чтобы он снова вернулся в игру и помогал нам.

Влияние Мораеса? Я очень люблю, когда мне все игроки доступны на каждый матч. Этот сезон был нетипичным и нестабильным. Пандемия влияет на всех – на нас тоже. Прежде всего мы анализируем динамику всей команды, а не только отдельных лиц. Она строится с индивидуальностей. Надеюсь, что завтра Мораес покажет себя достойно на поле, ведь он прекрасно поработал. Надеюсь, мы вывезем отсюда победу.

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Думаю, что погода не повлияет ни на одну из команд. Если команда атакует, то погода не изменит планы. Обе команды будут сбалансированными завтра. Если взглянуть на УПЛ, то мы забили больше всех и пропустили меньше всех. Мои амбиции заставляют нас становиться сильнее. В ЛЧ мы запомнили матчи против Боруссии М со знаком минус. Мы хотим расти, несмотря на то, что пережили уже немало", – сказал Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции.

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