Делегация Шахтера взяла курс на Израиль, где команде предстоит провести первый матч 1/16 финала ЛЕ против Маккаби.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял на этот выезд 23 футболиста. В заявке до сих пор отсутствует Исмаили, который пропустил первую часть сезона из-за травмы, но прошел с командой зимние сборы.

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Также с командой не полетел Дентиньо, который еще находится в клубном лазарете. Зато нашлось место 18-летнему Георгию Судакову.

Напомним, Шахтер поборется с Маккаби Тель-Авив в рамках 1/16 финала ЛЕ, первая встреча соперников состоится уже 18 февраля, начало в 22:00.

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