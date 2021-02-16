Футболисты Шахтера вместе с тренерским штабом и персоналом донецкого клуба сдали анализы на наличие коронавируса перед поездкой в Израиль, сообщает официальный сайт клуба.

Шахтер провел заключительную тренировку перед вылетом в Израиль – лишь один игрок выбыл из обоймы

К счастью, все результаты продемонстрировали отрицательный результат. Поэтому делегация спокойно готовится к вылету на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

Встреча с израильской командой состоится 18 февраля, начало в 22:00.

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