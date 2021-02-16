Маккаби Тель-Авив – Шахтер: подопечные Каштру получили результаты тестов на COVID-19 перед Лигой Европы
21:38 - Читати українською
Делегация донецкого клуба прошла обязательную процедуру проверки на коронавирус.
Футболисты Шахтера вместе с тренерским штабом и персоналом донецкого клуба сдали анализы на наличие коронавируса перед поездкой в Израиль, сообщает официальный сайт клуба.
Шахтер провел заключительную тренировку перед вылетом в Израиль – лишь один игрок выбыл из обоймы
К счастью, все результаты продемонстрировали отрицательный результат. Поэтому делегация спокойно готовится к вылету на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.
Встреча с израильской командой состоится 18 февраля, начало в 22:00.
Колос удержал историческую ничью с Шахтером – "горняки" отпустили Динамо в отрыв
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter