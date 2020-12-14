"Шахтар – чудова команда, яка показала свою силу у матчах Ліги чемпіонів проти Реала та Інтера. У них чудові гравці, і Манор Соломон – один з них.

"Шахтар – фаворит у цій парі": Срна задоволений жеребом у 1/16 Ліги Європи

Я думаю, для нас добре, що "гірники" приїдуть після двомісячної паузи без ігрової практики, хоча це достатньо досвідчена команда з хорошими гравцями. Граючи вдома, ми повинні пам'ятати, що гол на виїзді є особливо небезпечним, тому маємо зіграти агресивно і добре підготуватись до матчу-відповіді. Для нас це дуже важливий досвід і нам дуже хочеться гідно представити Маккабі на євроарені", – цитує Доніса видання Sports.walla.co.il.

Зазначимо, перша зустріч між командами пройде у Ізраїлі 18 лютого наступного року, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – не найгірші суперники Динамо і Шахтаря, топові пари для клубів АПЛ