"Я доволен жеребьевкой, могло быть гораздо хуже. Считаю, что Шахтер – фаворит в этой паре. Маккаби Тель-Авив показал неплохую игру в Лиге Европы, занял второе место в своей группе, поэтому с большим уважением относимся к сопернику. Повторюсь, что Шахтер фаворит в этой игре, ведь мы все-таки полуфиналист Лиги Европы прошлого сезона.

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Сейчас надо хорошо отдохнуть. 17 января начнем сбор в Турции и, конечно, фокус на Маккаби и чемпионате Украины. На что может замахнуться Шахтер в этой Лиге Европы? Давайте будем идти шаг за шагом. Надо хорошо отдохнуть, был тяжелый год, но тренерский штаб сделал очень хорошую и качественную работу вместе с футболистами. После отдыха уже будем думать о Маккаби", – пояснил Срна в комментарии каналу "Футбол".

Добавим, что матчи 1/16 Лиги Европы состоятся в феврале следующего года.

Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы – не самые плохие соперники Динамо и Шахтера, топовые пары для клубов АПЛ