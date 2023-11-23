Израильская и украинская команды узнали имена судей, которые будут работать на поединке третьего по силе еврокубка.

Главным арбитром перенесенного матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций между Маккаби Тель-Авив и Зарей назначен 39-летний швейцарец Лукас Фандрих, сообщает официальный сайт луганчан.

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На линиях ему будут помогать соотечественники – Йоанас Эрни и Гийом Майр. Четвертым рефери будет Йоханнес ван Мандах. За VAR будет отвечать Лионель Чуди.

К слову, Фандрих пересекался с украинцами лишь однажды – в июне 2023 года он зафиксировал волевой камбэк команды Реброва после 0:2 в матче с Северной Македонией (3:2).

Напомним, поединок Маккаби – Заря состоится в субботу, 25-го ноября, в Сербии. Начало встречи в 17:40 по Киеву. Предыдущая дуэль между этими командами завершилась поражением украинцев со счетом 1:3 и стоила должности Валерию Кривенцову.

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