Встреча между украинской и израильской командами должна была состояться еще 26 октября. В связи с военными действиями на территории Израиля все спортивные мероприятия были отменены. Матч перенесли на 25 ноября.

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Как информирует официальный сайт УЕФА, Заря и Маккаби Тель-Авив сыграют в Сербии. Встреча состоится в городке Бачка-Топола на стадионе ТСЦ Арена, который вмещает 4500 зрителей. О времени начала матча будет сообщено позже. Стоит отметить, что в первом матче луганчане проиграли со счетом 1:3.

Заря сейчас находится на третьем месте в группе, имея четыре балла. Маккаби Тель-Авив опережает украинский клуб на два очка и находится на второй строчке.

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