Маккабі – Зоря: матч Ліги конференцій розсудить арбітр, який фіксував дивовижну перемогу України над македонцями
Ізраїльська та українська команди дізнались імена суддів, які працюватимуть на поєдинку третього за силою єврокубку.
Головним арбітром перенесеного матчу 3-го туру групового етапу Ліги конференцій між Маккабі Тель-Авів та Зорею призначений 39-річний швейцарець Лукас Фандріх, повідомляє офіційний сайт луганців.
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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Йоанас Ерні та Гійом Майр. Четвертим рефері буде Йоханнес ван Мандах. За VAR відповідатиме Ліонель Чуді.
До слова, Фандріх перетинався з українцями лише одного разу – у червні 2023 року він зафіксував вольовий камбек команди Реброва після 0:2 у матчі з Північною Македонією (3:2).
Нагадаємо, поєдинок Маккабі – Зоря відбудеться у суботу, 25-го листопада, у Сербії. Початок зустрічі о 17:40 за Києвом. Попередня дуель між цими командами завершилась поразкою українців з рахунком 1:3 і коштувала посади Валерію Кривенцову.
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