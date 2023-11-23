Ізраїльська та українська команди дізнались імена суддів, які працюватимуть на поєдинку третього за силою єврокубку.

Головним арбітром перенесеного матчу 3-го туру групового етапу Ліги конференцій між Маккабі Тель-Авів та Зорею призначений 39-річний швейцарець Лукас Фандріх, повідомляє офіційний сайт луганців.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Йоанас Ерні та Гійом Майр. Четвертим рефері буде Йоханнес ван Мандах. За VAR відповідатиме Ліонель Чуді.

До слова, Фандріх перетинався з українцями лише одного разу – у червні 2023 року він зафіксував вольовий камбек команди Реброва після 0:2 у матчі з Північною Македонією (3:2).

Нагадаємо, поєдинок Маккабі – Зоря відбудеться у суботу, 25-го листопада, у Сербії. Початок зустрічі о 17:40 за Києвом. Попередня дуель між цими командами завершилась поразкою українців з рахунком 1:3 і коштувала посади Валерію Кривенцову.

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