Макелеле: Рад за Шеву, я был немного поражен игрой Украины

Эксклюзив "Футбол 24". Бывший игрок мадридского Реала и партнер Андрея Шевченко в Челси Клод Макелеле считает, что наставник национальной сборной является успешным благодаря менталитету профессионала, сильному тренерскому штабу и хорошему поколению игроков.

"Когда мы играли вместе с Шевой, он всегда был очень сфокусированным на тренировках и на игре. Он большой профессионал и имеет соответствующий менталитет. Сейчас я радуюсь за него. Он мой друг, мы встречаемся в Лондоне, общаемся.

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К тому же, он собрал мощный тренерский штаб, где есть специалисты из Италии, которые очень сильны в вопросах тактики.

В Украине очень хорошее поколение игроков. Я был вчера на матче против Португалии и был даже немного удивлен тем, как играла Украины. Очень рад тому, что украинские болельщики получили такой праздник. Обыграть Португалию – нелегкое дело.

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Может ли Украина обыграть Францию? У Франции сейчас замечательное поколение, много молодых игроков. И мы не имеем проблем со сменой генераций. И я думаю, что Франция все-таки обыграет Украину, если они встретятся. Потому что сборная Франции имеет менталитет победителей. Эта команда постоянно стремится побеждать.

Кто фаворит Евро-2020? Для меня это Франция (улыбается). Но на таких турнирах ты никогда не можешь предсказать, что будет. Есть много сильных команд: Нидерланды, Германия, Англия, Бельгия, та же Португалия. Сейчас эти соревнования значительно более конкурентные", – сказал он, отвечая на вопрос Футбол 24 во вторник в Ирпене, где принял участие в открытии социально-спортивной школы Фонда мадридского Реала.

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