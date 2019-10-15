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Макелеле: Рад за Шеву, я был немного поражен игрой Украины

17:50 248 Читати українською
Макелеле: Рад за Шеву, я был немного поражен игрой Украины
Клод Макелеле / The Sun

Эксклюзив "Футбол 24". Бывший игрок мадридского Реала и партнер Андрея Шевченко в Челси Клод Макелеле считает, что наставник национальной сборной является успешным благодаря менталитету профессионала, сильному тренерскому штабу и хорошему поколению игроков.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Когда мы играли вместе с Шевой, он всегда был очень сфокусированным на тренировках и на игре. Он большой профессионал и имеет соответствующий менталитет. Сейчас я радуюсь за него. Он мой друг, мы встречаемся в Лондоне, общаемся.

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К тому же, он собрал мощный тренерский штаб, где есть специалисты из Италии, которые очень сильны в вопросах тактики.

В Украине очень хорошее поколение игроков. Я был вчера на матче против Португалии и был даже немного удивлен тем, как играла Украины. Очень рад тому, что украинские болельщики получили такой праздник. Обыграть Португалию – нелегкое дело.

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Может ли Украина обыграть Францию? У Франции сейчас замечательное поколение, много молодых игроков. И мы не имеем проблем со сменой генераций. И я думаю, что Франция все-таки обыграет Украину, если они встретятся. Потому что сборная Франции имеет менталитет победителей. Эта команда постоянно стремится побеждать.

Кто фаворит Евро-2020? Для меня это Франция (улыбается). Но на таких турнирах ты никогда не можешь предсказать, что будет. Есть много сильных команд: Нидерланды, Германия, Англия, Бельгия, та же Португалия. Сейчас эти соревнования значительно более конкурентные", – сказал он, отвечая на вопрос Футбол 24 во вторник в Ирпене, где принял участие в открытии социально-спортивной школы Фонда мадридского Реала.

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Источник: Футбол 24
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Сборная Украины Евро-2020 Украина - Португалия Реал Мадрид Реал Мадрид Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Клод Макелеле Клод Макелеле
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