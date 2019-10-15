Макелеле: Радий за Шеву, я був трохи вражений грою України

Ексклюзив "Футбол 24". Колишній гравець мадридського Реала та партнер Андрія Шевченка у Челсі Клод Макелеле вважає, що керманич національної збірної є успішним завдяки менталітету професіонала, сильному тренерському штабу та хорошому поколінню гравців.

"Коли ми грали разом із Шевою, він завжди був дуже сфокусованим на тренуваннях та на грі. Він великий професіонал і має відповідний менталітет. Зараз я радію за нього. Він мій друг, ми зустрічаємося у Лондоні, спілкуємося.

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До того ж, він зібрав потужний тренерський штаб, де є фахівці з Італії, які дуже сильні в питаннях тактики.

В України дуже гарне покоління гравців. Я був вчора на матчі проти Португалії і був навіть трохи вражений тим, як грала Україна. Дуже радий за те, що українські вболівальники отримали таке свято. Обіграти Португалію – нелегка справа.

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Чи може Україна обіграти Францію? Франція має зараз чудове покоління, багато молодих гравців. І ми не маємо проблем зі зміною генерацій. І я думаю, що Франція все-таки обіграє Україну, якщо вони зустрінуться. Тому що збірна Франції має менталітет переможців. Ця команда постійно прагне перемагати.

Хто фаворит Євро-2020? Для мене це Франція (посміхається). Та на таких турнірах ти ніколи не можеш спрогнозувати, що буде. Є багато сильних команд: Нідерланди, Німеччина, Англія, Бельгія, та ж Португалія. Зараз ці змагання значно більш конкурентні", – сказав він, відповідаючи на питання Футбол 24 у вівторок в Ірпені, де взяв участь у відкритті соціально-спортивної школи Фонду мадридського Реала.

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