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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Макелеле: Радий за Шеву, я був трохи вражений грою України

17:50 513 Читать на русском
Макелеле: Радий за Шеву, я був трохи вражений грою України
Клод Макелеле / The Sun

Ексклюзив "Футбол 24". Колишній гравець мадридського Реала та партнер Андрія Шевченка у Челсі Клод Макелеле вважає, що керманич національної збірної є успішним завдяки менталітету професіонала, сильному тренерському штабу та хорошому поколінню гравців.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Коли ми грали разом із Шевою, він завжди був дуже сфокусованим на тренуваннях та на грі. Він великий професіонал і має відповідний менталітет. Зараз я радію за нього. Він мій друг, ми зустрічаємося у Лондоні, спілкуємося.

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До того ж, він зібрав потужний тренерський штаб, де є фахівці з Італії, які дуже сильні в питаннях тактики.

В України дуже гарне покоління гравців. Я був вчора на матчі проти Португалії і був навіть трохи вражений тим, як грала Україна. Дуже радий за те, що українські вболівальники отримали таке свято. Обіграти Португалію – нелегка справа.

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Чи може Україна обіграти Францію? Франція має зараз чудове покоління, багато молодих гравців. І ми не маємо проблем зі зміною генерацій. І я думаю, що Франція все-таки обіграє Україну, якщо вони зустрінуться. Тому що збірна Франції має менталітет переможців. Ця команда постійно прагне перемагати.

Хто фаворит Євро-2020? Для мене це Франція (посміхається). Та на таких турнірах ти ніколи не можеш спрогнозувати, що буде. Є багато сильних команд: Нідерланди, Німеччина, Англія, Бельгія, та ж Португалія. Зараз ці змагання значно більш конкурентні", – сказав він, відповідаючи на питання Футбол 24 у вівторок в Ірпені, де взяв участь у відкритті соціально-спортивної школи Фонду мадридського Реала.

Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з Португалією

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з Португалією
14:00
18158
Теги
Збірна України Євро-2020 Україна - Португалія Реал Мадрид Реал Мадрид Україна Україна Андрій Шевченко Андрій Шевченко Клод Макелеле Клод Макелеле
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