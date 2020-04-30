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Макаров успокоил клубы Первой лиги – контракты игроков регламентируются ФИФА

16:51 12 Читати українською
Макаров успокоил клубы Первой лиги – контракты игроков регламентируются ФИФА
Рух – Волынь / Фото ФК Рух

Президент ПФЛ Сергей Макаров разъяснил ситуацию продления контрактов игроков из-за пандемии.

"Эти нюансы расписаны в циркуляре ФИФА. Если коротко, то контракты продолжаются по умолчанию до конца нынешнего сезона.

ФК Сумы официально лишили профессионального статуса – двое игроков получили пожизненную дисквалификацию

В случае согласия обеих сторон (клуб и игрок) соглашение может быть расторгнуто либо не быть продленным совсем (по решению клуба). В этом случае футболист может заявиться за другую команду и участвовать в текущем чемпионате", – цитирует Макарова footboom.

Напомним, после 19-ти туров Первой лиги в турнирной таблице лидируют Рух, Волынь и Ингулец, соответственно.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ

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Теги
коронавирус Сергей Макаров Первая лига ФИФА ПФЛ
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