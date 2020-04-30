Макаров успокоил клубы Первой лиги – контракты игроков регламентируются ФИФА

Президент ПФЛ Сергей Макаров разъяснил ситуацию продления контрактов игроков из-за пандемии.

"Эти нюансы расписаны в циркуляре ФИФА. Если коротко, то контракты продолжаются по умолчанию до конца нынешнего сезона.

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В случае согласия обеих сторон (клуб и игрок) соглашение может быть расторгнуто либо не быть продленным совсем (по решению клуба). В этом случае футболист может заявиться за другую команду и участвовать в текущем чемпионате", – цитирует Макарова footboom.

Напомним, после 19-ти туров Первой лиги в турнирной таблице лидируют Рух, Волынь и Ингулец, соответственно.

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