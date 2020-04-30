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Макаров заспокоїв клуби Першої ліги – контракти гравців регламентуються ФІФА

30 квітня 16:50 156 Читать на русском
Макаров заспокоїв клуби Першої ліги – контракти гравців регламентуються ФІФА
Рух – Волинь / Фото ФК Рух

Президент ПФЛ Сергій Макаров роз'яснив ситуацію щодо продовження контрактів гравців через пандемію.

"Ці нюанси розписані в циркулярі ФІФА. Якщо коротко, то контракти продовжуються за замовчуванням до кінця нинішнього сезону.

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У разі згоди обох сторін (клуб і гравець) угода може бути розірвана або не бути продовженою зовсім (за рішенням клубу). В цьому випадку футболіст може заявитися за іншу команду і брати участь в поточному чемпіонаті", – цитує Макарова footboom.

Нагадаємо, після 19-ти турів Першої ліги у турнірній таблиці лідирують Рух, Волинь та Інгулець, відповідно.

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Теги
коронавірус Перша ліга ПФЛ ФІФА Сергій Макаров
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