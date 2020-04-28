toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

ФК Сумы официально лишили профессионального статуса – двое игроков получили пожизненную дисквалификацию

14:28 82 Читати українською
ФК Сумы официально лишили профессионального статуса – двое игроков получили пожизненную дисквалификацию
Балкани – Суми / Фото ФК Суми

Клуб с Первой лиги получил жесткое наказание за организацию и участие в матчах с фиксированным результатом.

ФК Сумы лишен статуса профессионального клуба и запрещено участвовать в соревнованиях ПФЛ следующего сезона, сообщает официальный сайт УАФ.

Олимпиакос понизят в классе за договорной матч – президента, победившего коронавирус, дисквалифицируют пожизненно

Двум игрокам Сум Егору Луговом и Олегу Давыдову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), Пожизненно.

Также дисквалификацию на 5 лет и на 5 лет условно получил известный украинский специалист Александр Севидов.

"Вибухнув Іл-76 із нашими десантниками, ми зірвалися на ноги": він покинув окупований Луганськ, а футбол замінив наукою

blog_ava
Алиев: Левченко приезжал в сборную Украины поиграть нам на гитаре и поесть селедку
11:13
238
Теги
Договорные матчи Александр Севидов Александр Севидов Сумы Сумы Первая лига УАФ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
23
час
:
52
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук