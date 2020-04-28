ФК Сумы официально лишили профессионального статуса – двое игроков получили пожизненную дисквалификацию

Клуб с Первой лиги получил жесткое наказание за организацию и участие в матчах с фиксированным результатом.

ФК Сумы лишен статуса профессионального клуба и запрещено участвовать в соревнованиях ПФЛ следующего сезона, сообщает официальный сайт УАФ.

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Двум игрокам Сум Егору Луговом и Олегу Давыдову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), Пожизненно.

Также дисквалификацию на 5 лет и на 5 лет условно получил известный украинский специалист Александр Севидов.

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