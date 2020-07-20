Макаров – о скандальном судействе в матче Первой лиги: За 10 лет не видел, чтобы кто-то так убивал команду

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал работу арбитра в матче 24-го тура Первой лиги Ингулец – Прикарпатье.

"В течении матча мне звонили коллеги и президенты клубов. Также мне писал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, возмущался. Минимум за последние 10 лет не видел, чтобы вот так кто-то убивал команду. Убить можно как-то тоньше, но ставить "левый" пенальти на 92-й минуте – так не убивают.

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Я бы не охарактеризовал это так, что он хотел убить. Убийцы очень редко каются, а Бондарь после матча был искренне расстроен. Он понял, что натворил и сам был в шоке. Этот арбитр вообще может закончить свою карьеру", – поделился Макаров в программе Профутбол.

Напомним, матч Ингулец – Прикарпатье завершился скандальной победой фаворита из-за фантомного пенальти – форвард хозяев споткнулся собственную ногу.

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