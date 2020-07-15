Первая лига: Ингулец победил Прикарпатье благодаря выдуманному пенальти, Волынь разбила Балканы и ворвалась на пьедестал

Состоялись очередные матчи 24-го тура Первой лиги. Читайте отчет о поединках на сайте Футбол 24.

Первая лига 2019/20, 24-й тур

Балканы – Волынь – 1:4

Голы: Фаюк, 45+2 – Чачуа, 11, Сад, 34, Волошинович, 53, Кожанов, 54

Ингулец – Прикарпатье – 1:0

Гол: Загальский, 90+1 (пен.)

Удалени: Семотюк, 53 (Прикарпаття)

Агробизнес – Минай – начало матча в 18:00

Кремень – Николаев – начало матча в 18:00

МФК Металург – Горняк-Спорт – начало матча в 18:00

Оболонь-Бровар – Черноморец – начало матча в 19:00

Рух – ОПФК Черкащина – начало матча в 19:00

Волынь на выезде разбила Балканы. Уже на 11 минуте Чачуа удачно сыграл на добивании, а Сад чуть позже удвоил преимущество Волыни. Фаюк перед перерывом один мяч отыграл, но во второй половине Волошинович и Кожанов двумя голами за минуту добили соперника.

Минай переживает серьезный кадровый кризис – закарпатскую команду покинуло сразу восемь футболистов

Ингулец в большинстве вырвал победу у Прикарпатья на последних минутах. Подопечные Лавриненко почти всю вторую половину провели в большинстве после удаления Семотюка, однако забить удалось лишь в дополнительное время: форвард Ингульца врывался в штрафную и упал, споткнувшись за собственную ногу. Арбитр назначил пенальти, с которого Загальский принес победу своей команде.

Таким образом, Ингулец набрал 50 очков и оторвался в гонке за первое место в турнирной таблице, Прикарпатье осталось одиннадцатым из 24 пунктов. Волынь обогнала Минай по дополнительным показателям из 45 зачетными баллами и занимает третье место.

Металлист 1925 на своем поле сенсационно уступил Авангарду и ухудшил шансы на выход в УПЛ