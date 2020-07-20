Игроки Прикарпатья могли получить по 50 тысяч за отобранные очки у Ингульца

Сразу три конкурента Ингульца были готовы заплатить игрокам Прикарпатья за отобранные очки в матче с лидером первенства, сообщает Профутбол.

Ингулец – Прикарпатье: УАФ оценила действия арбитра, которого могут отстранить от работы на матчах профессионалов

Отмечается, что каждый из игроков Ивано-Франковского клуба получил бы по 51 тысячи гривен, то есть по 17 тысяч с каждого клуба. При этом неизвестно, должно Прикарпатья победить Ингулец или просто отобрать очки.

К слову, с Ингульцом за место в УПЛ соревнуются Минай, Рух и Волынь. Худшие шансы у Руха, который имеет 44 очка, тогда как Минай и Волынь имеют по 50 и 48 пунктов соответственно. Ингулец возглавляет турнирную таблицу с 53 зачетными пунктами.

Напомним, матч Ингулец – Прикарпатье завершился скандальной победой фаворита из-за фантомного пенальти – форвард хозяев споткнулся собственную ногу.

Первая лига: Ингулец победил Прикарпатье благодаря выдуманному пенальти, Волынь разбила Балканы и ворвалась на пьедестал