Минулий сезон Макаренко провів у Кортрейку на правах оренди, після чого повернувся у Андерлехт, де на нього не розраховували.

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Українець, який у складі національної збірної їздив на Євро-2020, продовжить кар'єру в складі Фехервара, повідомляє офіційний сайт угорського клубу. Контракт розрахований на два сезони. Інші деталі не розголошуються.

Варто зауважити, що за Фехервар уже виступає один українець. Іван Петряк перебрався до "віді" два роки тому і відтоді зіграв 90 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 22 асисти.

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