Воспитанник донецкого Шахтера Виктор Коваленко покинул Аталанту из Бергамо, где не смог закрепиться в течение полугода после трансфера из украинской Премьер-лиги.

Хавбек отныне будет защищать цвета Специи, сообщает официальный сайт клуба.

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"Орлята" взяли Коваленко в аренду на сезон. Объявление о трансфере не обошлось без курьеза. На собственном веб-ресурсе Специя в короткой биографии украинца приписала ему участие в Евро-2020 в составе национальной команды и даже выходы во всех матчах группового этапа форума. На самом деле Коваленко пропустил чемпионат из-за травмы.

Напомним, что 25-летний полузащитник перебрался в Италию 1 февраля за 600 тысяч евро. Однако, закрепиться в обойме Аталанты он не сумел и провел в Серии А лишь 3 минуты против Вероны в марте.

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