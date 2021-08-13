"Как только я узнал о предложении из Венгрии, я сразу позвонил Ване Петряку. Я с ним в хороших отношениях со времен вызова в национальную сборную. Он мне все рассказал, что способствовало быстрому принятию решения.

Макаренко стал одноклубником Петряка в Фехерваре

Доволен всеми организационными моментами и инфраструктурой клуба. Все на очень хорошем уровне. Был интерес со стороны нескольких немецких клубов, были варианты продолжить карьеру в Бельгии. Я сделал выбор в пользу футбольного долголетия", – цитирует Макаренко сайт ТК Футбол.

Напомним, прошлый сезон украинец провел в Кортрейке на правах аренды, после чего вернулся в Андерлехт, где на Макаренко не рассчитывали. Стоит заметить, что за Фехервар уже выступает один украинец – Иван Петряк.

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