"Як тільки я дізнався про пропозицію з Угорщини, я відразу зателефонував Вані Петряку. Я з ним в хороших взаєминах з часів виклику в національну збірну. Він мені все розповів, що посприяло швидкому ухваленню рішення.

Макаренко став одноклубником Петряка у Фехерварі

Задоволений усіма організаційними моментами та інфраструктурою клубу. Все на дуже хорошому рівні. Був інтерес з боку декількох німецьких клубів, були варіанти продовжити кар'єру в Бельгії. Я зробив вибір на користь футбольного довголіття", – цитує Макаренка сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, минулий сезон українець провів у Кортрейку на правах оренди, після чого повернувся у Андерлехт, де на Макаренка не розраховували. Варто зауважити, що за Фехервар уже виступає один українець – Іван Петряк.

Бенфіка перемогла Спартак з голом імені Яремчука – українець шикарно дебютує за "орлів", але до ЛЧ лісабонцям ще далеко