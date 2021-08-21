Чемпионат Венгрии, 4 тур

Фехервар – Кишварда – 2:1

Голы: Зивзиадзе, 44, Дардай, 75 – Мешанович, 90+1

Удаления: Стопира, 52, Фиола, 90+5 (оба – Фехервар)

Макаренко и Петряк вышли в основе на матч против сенсационного лидера. В составе Кишварды также были украинцы – Антон Кравченко и Богдан Мельник.

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Уже в дебюте игры Петряк классным ударом в касание поразил ворота Кишварды, однако взятие ворот было отменено. Зивзиадзе все же вывел хозяев вперед, но после отдыха Стопира оставил свою команду в меньшинстве. Даже так Фехервар умудрился удвоить и удержать победу до финального свистка – ассист в активе Петряка. В компенсированное время Мешанович сократил отставание, а Фиола увидел перед собой вторую желтую.

Эта победа стала для Фехервара дебютной в чемпионате после двух ничьих.

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