Чемпіонат Угорщини, 4 тур

Фехервар – Кішварда – 2:1

Голи: Зівзіадзе, 44, Дардай, 75 – Мешановіч, 90+1

Вилучення: Стопіра, 52, Фіола, 90+5 (обидва – Фехервар)

Макаренко і Петряк вийшли у основі на матч проти сенсаційного лідера. У складі Кішварди також були українці – Антон Кравченко та Богдан Мельник.

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Вже в дебюті гри Петряк класним ударом у дотик вразив ворота Кішварди, однак взяття воріт було скасоване. Перед перервою Зівзіадзе таки вивів господарів уперед, але після відпочинку Стопіра залишив свою команду у меншості. Навіть так Фехервар примудрився подвоїти і втримати перемогу до фінального свистка – гольовий пас в активі Петряка. У компенсований час Мешановіч скоротив відставання, а Фіола побачив перед собою другу жовту.

Ця перемога стала для Фехервара дебютною у чемпіонаті після двох нічиїх.

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