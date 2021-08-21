Петряк допоміг Фехервару здолати сенсаційного лідера – українець асистував, а судді скасували гол
Фехервар поступово повертає собі провідні позиції у чемпіонаті Угорщини.
Чемпіонат Угорщини, 4 тур
Фехервар – Кішварда – 2:1
Голи: Зівзіадзе, 44, Дардай, 75 – Мешановіч, 90+1
Вилучення: Стопіра, 52, Фіола, 90+5 (обидва – Фехервар)
Макаренко і Петряк вийшли у основі на матч проти сенсаційного лідера. У складі Кішварди також були українці – Антон Кравченко та Богдан Мельник.
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Вже в дебюті гри Петряк класним ударом у дотик вразив ворота Кішварди, однак взяття воріт було скасоване. Перед перервою Зівзіадзе таки вивів господарів уперед, але після відпочинку Стопіра залишив свою команду у меншості. Навіть так Фехервар примудрився подвоїти і втримати перемогу до фінального свистка – гольовий пас в активі Петряка. У компенсований час Мешановіч скоротив відставання, а Фіола побачив перед собою другу жовту.
Ця перемога стала для Фехервара дебютною у чемпіонаті після двох нічиїх.
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