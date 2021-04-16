Джорджина Родригес попробует себя в новом амплуа, где девушка обещает быть максимально откровенной.

"Очень взволнована и довольна новым проектом. Спасибо семье Netflix", – такой публикацией в Instagram Джорджина Родригес заинтриговала всех своих поклонников.

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По информации golssip.it, любимая Криштиану Роналду станет главной героиней нового реалити-шоу, где будет демонстрировать свою повседневную жизнь без украшений. Создатели шоу также обещают определенные детали совместной жизни с форвардом Ювентуса.

Роналду не смог оставить такой шаг своей девушки без внимания и написал комментарий: "Поздравляю, дорогая. Очень горжусь тобой".

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