Джорджина станет новой звездой Netflix – соблазнительная девушка Роналду покажет все, что давно скрывала
06:00 - Читати українською
Джорджина Родригес попробует себя в новом амплуа, где девушка обещает быть максимально откровенной.
"Очень взволнована и довольна новым проектом. Спасибо семье Netflix", – такой публикацией в Instagram Джорджина Родригес заинтриговала всех своих поклонников.
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По информации golssip.it, любимая Криштиану Роналду станет главной героиней нового реалити-шоу, где будет демонстрировать свою повседневную жизнь без украшений. Создатели шоу также обещают определенные детали совместной жизни с форвардом Ювентуса.
Роналду не смог оставить такой шаг своей девушки без внимания и написал комментарий: "Поздравляю, дорогая. Очень горжусь тобой".
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