В пятницу в 11-м туре чемпионата Германии "карнавальщики" разошлись миром с "жеребцами". Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Очередной тур Бундеслиги открывал поединок между Майнцом и менхенгладбасской Боруссией. Еще до середины первого тайма хозяева могли забивать дважды. Сначала Буркардт пробивал головой из района одиннадцатиметровой отметки – мяч прошел мимо стойки. Впоследствии выстрел Дже Сон Ли в последний момент заблокировал защитник.

Ян Зоммер на 22-й минуте среагировал на опасный удар со штрафного от Аарона Кариколя, а через мгновение после навеса с углового мяч прошел мимо ворот. На 30-й минуте Адольфу Хюттеру стало не до шуток – наставник Борусии лишился сразу двух игроков основы: поле из-за травм покинули Эльведе и Эмболо (последний в отчаянии рыдал, словно маленький ребенок). Однако к концу тайма обескровленным "жеребцам" удалось выйти вперед: Нойхаус добил мяч в пустые ворота после неудачных действий Робина Центнера (он в падении среагировал на удар, но не смог зафиксировать отскочившую к сопернику сферу).

Майнц метеором полетел отыгрываться, накатывая атаку за атакой на ворота Борусии, однако ушел на перерыв, минимально уступая.

Сразу после отдыха Зоммер вытащил фантастический выстрел Дже Сон Ли под перекладину. В середине тайма Ян сначала снова среагировал на добивание корейца, а через мгновение в падении отразил удар Буркардта. Настоящий герой "жеребцов"! Плеа огрызнулся контратакой Боруссии – в действие вступил уже голкипер Майнца.

Настырность "карнавальщиков" воплотилась в успех на 77-й минуте: Видмер с пределов штрафной снял паутину с левого угла ворот швейцарца. После этого игра продолжилась на встречных курсах: обе команды мчались к воротам друг друга и пытались бить в любой более-менее удобной ситуации.

Ничья принесла Майнцу 17 очков и пятую строчку турнирной таблицы, Боруссия с 15 пунктами – девятая.

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