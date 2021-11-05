У п'ятницю в 11-му турі чемпіонату Німеччини "карнавальники" розійшлись миром з "жеребцями". Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Черговий тур Бундесліги відкривав поєдинок між Майнцом та менхенгладбаською Борусією. Ще до середини першого тайму господарі могли забивати двічі. Спочатку Буркардт пробивав головою з району одинадцятиметрової позначки – м'яч пройшов біля стійки. А згодом постріл Дже Сон Лі в останній момент заблокував захисник.

Ян Зоммер на 22-й хвилині зреагував на небезпечний удар зі штрафного від Аарона Каріколя, а за мить після навісу з кутового м'яч пройшов повз ворота. На 30-й хвилині Адольфу Хюттеру стало не до жартів – наставник Борусії втратив одразу двох гравців основи: поле черз травми залишили Ельведі та Емболо (останній у розпачі ридав, немов мала дитина). Проте під кінець тайму знекровленим "жеребцям" вдалось вийти вперед: Нойхаус добив м'яч у порожні ворота після невдалих дій Робіна Центнера (він у падінні зреагував на удар, але не зміг зафіксувати сферу, яка відскочила до суперника).

Майнц метеором полетів відігруватись, накочуючи атаку за атакою на ворота Борусії, однак пішов на перерву, мінімально поступаючись.

Одразу після відпочинку Зоммер витягнув фантастичний постріл Дже Сон Лі під поперечину. В середині тайму Ян спочатку знову зреагував на добивання корейця, а за мить у падінні відбив удар Буркардта. Справжній герой "жеребців"! Плеа огризнувся контратакою Борусії – у дію вступив вже голкіпер Майнца.

Настирність "карнавальників" втілилась в успіх на 77-й хвилині: Відмер з меж штрафного майданчика зняв павутину з лівого кута воріт швейцарця. І гра продовжилась на зустрічних курсах: обідві команди мчали до воріт один одного і намагались бити у будь-якій більш-менш зручній ситуації.

Нічия принесла Майнцу 17 очок і п'яту сходинку турнірної таблиці, Борусія з 15-ма пунктами – дев'ята.

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