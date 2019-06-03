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Майкон рассказал, как игра вместе с Жадсоном помогла ему адаптироваться в Шахтере

08:53 19 Читати українською
Майкон рассказал, как игра вместе с Жадсоном помогла ему адаптироваться в Шахтере
Майко / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Майкон рассказал об адаптации в донецком клубе и восстановлении после травмы.

"Думаю, я очень хорошо адаптировался. Все мы знаем, что первый год в Европе всегда сложный из-за различий с Бразилией – от стиля игры до языка и климата. Никуда не денешься, нужно привыкать. Но я верю, что смог адаптироваться быстро и помог команде наилучшим образом.

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Для первого года это было очень хорошо. Я всегда много тренируюсь. Всегда стараюсь улучшить свою игру. Благодарю бога, что сумел в этом году забить много мячей. Это круто, ведь я всегда много работал над собой, еще со времен выступлений за Коринтианс, особенно многому научился у Жадсона.

В Шахтере потрясающая атмосфера. Мне очень помогло, что там много бразильцев, которые в клубе находятся дольше. Они сразу меня ознакомили с тем, что происходит в клубе и стране. Сложно общаться с украинцами из-за языкового барьера, но мы хорошо друг друга понимаем.

Там есть терпение, они помогают и облегчают процесс адаптации, ведь там знают, что бразильцам нужно для этого время. Мне в этом очень помог Дентиньо, с которым я не очень контактировал в Коринтиансе.

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Все идет хорошо, у меня отлично началось восстановление, сейчас оно продолжается спокойно. Мы должны знать, как с этим справляться, чтобы вернуться как можно скорее", – сказал Майкон в интервью изданию UOL.

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