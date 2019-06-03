Майкон розповів, як гра разом із Жадсоном допомогла адаптуватися в Шахтарі

Півзахисник Шахтаря Майкон розповів про адаптацію в донецькому клубі і відновленні після травми.

"Думаю, я дуже добре адаптувався. Всі ми знаємо, що перший рік в Європі завжди складний через відмінності з Бразилією – від стилю гри до мови і клімату. Нікуди не дінешся, потрібно звикати. Але я вірю, що зміг адаптуватися швидко і допоміг команді найкращим чином.

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Для першого року це було дуже добре. Я завжди багато тренуюся. Завжди намагаюся поліпшити свою гру. Дякую богу, що зумів в цьому році забити багато м'ячів. Це круто, адже я завжди багато працював над собою, ще з часів виступів за Корінтіанс, особливо багато чому навчився у Жадсона.

В Шахтарі приголомшлива атмосфера. Мені дуже допомогло, що там багато бразильців, які в клубі перебувають довше. Вони відразу мене ознайомили з тим, що відбувається в клубі і країні. Складно спілкуватися з українцями через мовний бар'єр, але ми добре один одного розуміємо.

Там є терпіння, вони допомагають і полегшують процес адаптації, адже знають, що бразильцям потрібен для цього час. Мені в цьому дуже допоміг Дентінью, з яким я не дуже контактував в Корінтіансі.

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Все йде добре, у мене відмінно почалося відновлення, зараз воно триває спокійно. Ми повинні знати, як з цим справлятися, щоб повернутися якомога швидше", – сказав Майкон в інтерв'ю виданню UOL.