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Жадсон: Если Шахтер пригласит назад, долго думать не буду

13 мая 10:32 262 Читати українською
Жадсон: Если Шахтер пригласит назад, долго думать не буду
Жадсон / Tudo Timão

Бразильский экс-полузащитник Шахтера Жадсон готов вернуться в донецкий клуб.

"В Бразилии ко мне обращаются футболисты за советом перед переездом в Европу. Например Майкон, игравший за Коринтианс. Он расспрашивал о Шахтере.

"Где Динамо, где?", – Жадсон подарил порцию ностальгии фанатам Шахтера, повторив эпическую фразу 10 лет спустя

Конечно, я дал ему только лучшие рекомендации и рассказал о большом мире, который перед ним откроется в донецком клубе. Не только участие в Лиге Чемпионов или Лиге Европы, но и условия, в которых он сможет прогрессировать и иметь шанс стать хорошим футболистом. Я знаю, что у него сейчас травма, поэтому желаю быстро выздороветь и принести много пользы Шахтеру.

Я понимаю, что скоро моя карьера закончится. Хотя у меня контракт с Коринтиансом еще на год. Но уже задумываюсь о будущем. Если когда-нибудь ко мне позвонит президент Шахтера и пригласит обратно – я буду рассматривать ее в приоритете и не думаю что мне понадобится много времени на размышления. Поэтому, президент Шахтера, я очень жду вашего звонка", – сказал Жадсон в эфире программы Великий футбол.

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