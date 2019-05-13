Жадсон: Если Шахтер пригласит назад, долго думать не буду

Бразильский экс-полузащитник Шахтера Жадсон готов вернуться в донецкий клуб.

"В Бразилии ко мне обращаются футболисты за советом перед переездом в Европу. Например Майкон, игравший за Коринтианс. Он расспрашивал о Шахтере.

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Конечно, я дал ему только лучшие рекомендации и рассказал о большом мире, который перед ним откроется в донецком клубе. Не только участие в Лиге Чемпионов или Лиге Европы, но и условия, в которых он сможет прогрессировать и иметь шанс стать хорошим футболистом. Я знаю, что у него сейчас травма, поэтому желаю быстро выздороветь и принести много пользы Шахтеру.

Я понимаю, что скоро моя карьера закончится. Хотя у меня контракт с Коринтиансом еще на год. Но уже задумываюсь о будущем. Если когда-нибудь ко мне позвонит президент Шахтера и пригласит обратно – я буду рассматривать ее в приоритете и не думаю что мне понадобится много времени на размышления. Поэтому, президент Шахтера, я очень жду вашего звонка", – сказал Жадсон в эфире программы Великий футбол.

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