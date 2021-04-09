"Мы должны показать свою игру. Не нужно думать о Мариуполе, а следует сосредоточиться на нашей команде и добиться положительного результата, показав хороший футбол. Надо постараться привнести в игру все то, что мы нарабатывали в течение недели, и достичь победы – это самое важное.

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Мариуполь – сильная команда с отличным тренером. Нам нужно уважать оппонента, но прежде всего стоит показать свой футбол и победить, не дав возможности сопернику удачно сыграть. В этом сезоне мы потеряли достаточно очков – не привыкли к такому за последние годы. Был не лучший период, но, повторюсь, с победами возвращается уверенность. Всегда стараемся играть лучше", – отметил Майкон в комментарии Shakhtar News.

Добавим, что матч состоится уже завтра, 10 апреля, начало игры в 14:00. Шахтер пока отстает от Динамо на 7 очков – киевляне сохраняют лидерство в чемпионате.

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