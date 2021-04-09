"Ми повинні показати свою гру. Не потрібно думати про Маріуполь, а слід зосередитися на нашій команді і досягти позитивного результату, показавши гарний футбол. Треба постаратися привнести в гру все те, що ми напрацьовували протягом тижня, і досягти перемоги – це найважливіше.

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Маріуполь – сильна команда з відмінним тренером. Нам потрібно поважати опонента, але перш за все варто показати свій футбол і перемогти, не давши можливості супернику вдало зіграти. У цьому сезоні ми втратили достатньо очок – не звикли до такого за останні роки. Був не найкращий період, але, повторюся, з перемогами повертається впевненість. Завжди намагаємося грати краще", – зазначив Майкон у коментарі Shakhtar News.

Додамо, що матч відбудеться вже завтра, 10 квітня, початок гри о 14:00. Шахтар наразі відстає від Динамо на 7 очок – кияни зберігають лідерство у чемпіонаті.

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