Милан продолжает пристально следить за 19-летним украинцем, сообщает CalcioLine.

Трубін як наступник Хандановіча: Інтер хоче повторити історію легенди, а за голкіпера Шахтаря грають два фактори

"Россонери" никак не могут достичь компромисса по контракту Джанлуиджи Доннаруммы, который требует 10 млн евро в год. Суперзвезда Милана может летом уйти на правах свободного агента, и клубу придется оперативно искать замену. Трубин – один из вариантов. Ранее интерес к молодому украинцу приписывали еще и Интеру. Контракт вратаря с Шахтером рассчитан до лета 2024 года, цена за Transfermarkt – 7 млн ​​евро.

Добавим, что Трубин провел 24 матча в текущем сезоне, пропустил 24 гола и 12 раз уберег ворота "сухими". Недавно голкипер "горняков" дебютировал за сборную Украины в матче против Казахстана (1:1).

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