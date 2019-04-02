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Манчестер Юнайтед готов потратить 100 млн фунтов на трансфер Санчо

20:39 48 Читати українською
Манчестер Юнайтед готов потратить 100 млн фунтов на трансфер Санчо
Джейдон Санчо / Боруссия Д

"Красные дьяволы" нацелились на 19-летнего форварда Боруссии Д и сборной Англии Джейдона Санчо.

По информации Mirror, Манчестер Юнайтед всерьез настроен подписать нападающего Джейдона Санчо во время летнего трансферного окна.

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Сообщается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер, который планирует строить команду вокруг молодых исполнителей. В частности, Маркуса Рашфорда, Антони Марсьяля и Джейдона Санчо. "Красные дьяволы" готовы потратить на переход англичанина 100 млн фунтов.

Контракт Санчо с Боруссией Д рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне форвард сыграл за "шмелей" в Бундеслиге 27 матчей, забил 8 голов и отдал 13 ассистов. Напомним, Джейдон перешел в Боруссию Д из Манчестер Сити летом 2017 за 8 млн фунтов.

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