Шокирующий VAR в Китае – ассистент арбитра определял офсайд с помощью листа бумаги

Курьезный эпизод произошел во время матча второго дивизиона чемпионата Китая Шанхай Шеньсинь – Хейлуцзян Лава (2:1).

Пока в Европе немало чемпионатов еще не внедрили систему VAR, в Китае спорные моменты решаются видеоасистентом арбитра даже во второй лиге. Но это не спасает от курьезов.

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На 58-й минуте игры Шанхай Шеньсинь – Хейлуцзян Лава игрок гостей забил гол и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Однако после просмотра видеоповтора взятие ворот отменили. Интересно, что специалисты, которые находились в комнате VAR, не имели 3D-линии на мониторе, чтобы точно увидеть позицию игроков. Один из арбитров вместо этого использовал лист бумаги.