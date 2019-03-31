toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ РОМА - НАПОЛИ

Шокирующий VAR в Китае – ассистент арбитра определял офсайд с помощью листа бумаги

10:52 41 Читати українською
Шокирующий VAR в Китае – ассистент арбитра определял офсайд с помощью листа бумаги
Видеоасистент арбитра (VAR) / соцсети

Курьезный эпизод произошел во время матча второго дивизиона чемпионата Китая Шанхай Шеньсинь – Хейлуцзян Лава (2:1).

Пока в Европе немало чемпионатов еще не внедрили систему VAR, в Китае спорные моменты решаются видеоасистентом арбитра даже во второй лиге. Но это не спасает от курьезов.

Инфантино назвал введение VAR на ЧМ-2018 самым большим достижением ФИФА

На 58-й минуте игры Шанхай Шеньсинь – Хейлуцзян Лава игрок гостей забил гол и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Однако после просмотра видеоповтора взятие ворот отменили. Интересно, что специалисты, которые находились в комнате VAR, не имели 3D-линии на мониторе, чтобы точно увидеть позицию игроков. Один из арбитров вместо этого использовал лист бумаги.

Теги
футбольные курьёзы Видеоновости Китай Видеоассистент арбитра (VAR) Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
1
мин
Парма
13:30
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук