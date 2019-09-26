Майборода вернулся в общую группу Зари – Хомченовский и Лунев продолжают восстановление после травм

Форвард Зари Сергей Майборода восстановился после травмы и занимался с общей группой, тогда как на Дмитрия Хомченовского и Максима Лунева Виктор Скрипник до сих пор не может рассчитывать.

Заря на своем официальном сайте сообщила, что форвард Сергей Майборода вернулся в общую группу после травмы.

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Продолжают восстановление хавбека Дмитрий Хомченовский и Максим Лунев, поэтому сейчас они недоступны для наставника "черно-белых" Виктора Скрипника.

29 августа луганчане сыграют на выезде против донецкого Олимпика. Начало в 19:30.

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