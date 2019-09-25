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Вернидуб: В Заре не было дармоедов

17:19 40 Читати українською
Вернидуб: В Заре не было дармоедов
Юрий Вернидуб / ФК Заря

Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб высказался в отношении бывших подопечных.

"Все говорят, что футболисты – дармоеды. Но я могу точно сказать, что в Заре в мои последние пять лет не было дармоедов.

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Мы честно зарабатывали, трудились и получали за это. А не так, как говорят, что президент свои деньги выбрасывает на дармоедов, которые дурака валяют", – цитирует Вернидуба UA-Футбол.

Вернидуб возглавлял Зарю с 2011 по 2019 годы и выигрывал "бронзу" УПЛ в сезоне 2016/17.

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