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Майборода повернувся у загальну групу Зорі – Хомченовський і Луньов продовжують відновлення після травм

11:36 93 Читать на русском
Майборода повернувся у загальну групу Зорі – Хомченовський і Луньов продовжують відновлення після травм
Сергій Майборода / ФК Зоря

Форвард Зорі Сергій Майборода відновився після травми і займався з загальною групою, тоді як на Дмитра Хомченовського та Максима Луньова Віктор Скрипник досі не може розраховувати.

 

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила, що форвард Сергій Майборода повернувся у загальну групу після травми.

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Продовжують відновлення хавбеки Дмитро Хомченовський та Максим Луньов, тому наразі вони недоступні для наставника "чорно-білих" Віктора Скрипника.

29 серпня луганці зіграють на виїзді проти донецького Олімпіка. Початок о 19:30.

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07:00
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Теги
Максим Луньов Максим Луньов Сергій Майборода Сергій Майборода Олімпік - Зоря Дмитро Хомченовський Дмитро Хомченовський Зоря Зоря
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