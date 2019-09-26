Майборода повернувся у загальну групу Зорі – Хомченовський і Луньов продовжують відновлення після травм

Форвард Зорі Сергій Майборода відновився після травми і займався з загальною групою, тоді як на Дмитра Хомченовського та Максима Луньова Віктор Скрипник досі не може розраховувати.

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила, що форвард Сергій Майборода повернувся у загальну групу після травми.

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Продовжують відновлення хавбеки Дмитро Хомченовський та Максим Луньов, тому наразі вони недоступні для наставника "чорно-білих" Віктора Скрипника.

29 серпня луганці зіграють на виїзді проти донецького Олімпіка. Початок о 19:30.

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