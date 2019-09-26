Майборода повернувся у загальну групу Зорі – Хомченовський і Луньов продовжують відновлення після травм

Світ — 09:28 1919
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"Я не голосував за Мессі", – капітан збірної Нікарагуа викрив ФІФА у фальсифікації голосів
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Реал – Осасуна: "вершкові" впевнено очолили Прімеру, Вінісіус створив шедевр і розплакався, дебютант перевершив БекхемаІспанія — 01:52 2781
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Аталанта – Рома: Маліновський та компанія б'ють Фонсеку, небезпека для Шахтаря та "український вечір" у РиміІталія — 25 вер 8257
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Кубок України: Карпати вилетіли в серії пенальті та інші результати матчів 3-го попереднього етапуКубок України — 25 вер 7750
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