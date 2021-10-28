"Очевидно, что неделя получилась тяжелой. Подобные поражения невозможно просто отбросить в сторону, особенно когда уступаешь своему принципиальному сопернику. Очень огорчает, когда терпишь такие поражения.

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Конечно, мы обсуждали ситуацию, анализировали игру, просматривали пропущенные голы, думали, как улучшить игру. Самое важное – как теперь выйти из этого положения. Мы должны быть вместе как единая команда.

Пережить это поражение было тяжело. Но мы должны двигаться дальше. Впереди еще очень много матчей в АПЛ и Лиге чемпионов. Мы знаем, что можем многого достичь в этом сезоне", – цитирует Магуайра сайт Юнайтед.

Поражение от Ливерпуля отбросило Манчестер Юнайтед на 7 место АПЛ, а уже 30 октября манкунианцы встретятся в матче с Тотенхэмом, который может стать решающим для Сульшера.

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